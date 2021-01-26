На набережной в центре Челябинска выросли снежные кучи

У гранитного парапета уже выросли снежные кучи. Фото: читатель КП

Эстетику набережной Миасса за краеведческим музеем подпортил неубранный снег. Возле гранитного парапета выросли белые кучи. А к скамейкам и светящимся звездам стало не подойти, не помесив ногами снежную кучу.

Возле скамеек снег не почищен, очень неудобно. Фото: читатель КП

Перед Новым годом набережную украсили новыми световыми тоннелями, звездами и качелями с подсветкой. И она сразу стала местом притяжения. Однако почему-то популярное у горожан место коммунальщики запустили. КП-Челябинск обратилась в городскую администрацию с просьбой разобраться в ситуации.

Дети превратили снежную кучу в горку. Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

На прошлой неделе из-за снежных гор челябинцев разочаровало еще одно прогулочное пространство. Под светомузыкальным тоннелем на Кировке образовался снежный хребет, высотой почти в два метра. И это снова стало поводом для шуток про кучи.

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