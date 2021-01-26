Челябинский завод оштрафовали за нарушение законов об охране атмосферного воздуха

Нарушения были связны с законодательством об охране атмосферного воздуха. Фото: Антон САДЧИКОВ

Челябинский завод теплоизоляционных изделий по инициативе прокурора оштрафовали на 24 тысячи рублей за нарушения природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие в полном объеме не проводило экологический контроль за объемом выбросов с привлечением аккредитованной лаборатории.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ООО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий» допустил несколько нарушений.

— Не в полном объеме производил инвентаризацию технологического оборудования, не согласовывал мероприятия по регулированию выбросов при НМУ с минэкологии Челябинской области, — уточнила Наталья Мамаева. — Завод также не провел в полном объеме экологический контроль выбросов с привлечением аккредитованной лаборатории в периоды наступления НМУ второй степени, а проверка подлежащих контролю показателей работы установки очистки газа проведена один раз вместо обязательных проверок не менее двух раз в год.

На руководителя предприятия и юрлицо за несоблюдение экологических требований завели административные дела по статье 8.1 КоАП и оштрафовали в общей сложности на 24 тысячи рублей.

Допустившего нарушения сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru