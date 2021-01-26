Сбой произошел во многих городах России
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жители Челябинска начали массово жаловаться на сбой в работе Instagram, Whatsapp и Facebook. Жалобы люди пишут в других социальных сетях.
— Зашла на «Фейсбук», а страница не загружается. Потом в Инстаграм — то же самое, и в «Ватсапе», — написала читатель КП-Челябинск.
Примечательно, что все эти социальные сети принадлежат Facebook. Жалобы поступают и из других городов России, но официальных комментариев от Facebook пока не было.
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