Сбой произошел во многих городах России Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Челябинска начали массово жаловаться на сбой в работе Instagram, Whatsapp и Facebook. Жалобы люди пишут в других социальных сетях.

— Зашла на «Фейсбук», а страница не загружается. Потом в Инстаграм — то же самое, и в «Ватсапе», — написала читатель КП-Челябинск.

Примечательно, что все эти социальные сети принадлежат Facebook. Жалобы поступают и из других городов России, но официальных комментариев от Facebook пока не было.

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