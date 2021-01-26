В Челябинской области с бывшей сотрудницы полиции взыскали 3,5 миллиона взамен двух спрятанных джипов

Машины так и не нашли, поэтому с женщины взыскали деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области экс-сотрудница полиции спрятала от судебных приставов два джипа Toyota. Вместо них по иску прокуратуры Озерский городской суд взыскал с женщины 3,5 миллионов рублей в доход государства.

На женщину, как выяснилось еще в 2015 году, было записано имущество на общую сумму более 14 миллионов рублей. Источник доходов госслужащая подтвердить тогда не смогла, и суд принял решение конфисковать задекларированный женщиной четырехкомнатный пентхаус стоимостью более 10 миллионов рублей и два автомобиля Toyota. Но в добровольном порядке иномарки она так и не вернула.

— Судебные приставы-исполнители разыскивали автомобили, однако местонахождение имущества не установлено, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — В связи с чем, прокуратурой в суд направлено заявление об изменении способа исполнения решения Озерского городского суда: взыскать в пользу государства деньги — свыше 3,5 миллиона рублей.

Суд заявление прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

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