В Челябинске наградили сотрудников ДПС, которые спасли от аварии автобус с юными хоккеистами

Награды вручены сотрудникам ДПС ГИБДД Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову. Фото: Алексей Текслер/vk.com

Сегодня, 26 января, губернатор Челябинской области вручил награды сотрудникам ДПС ГИБДД Ивану Новоселову и Дмитрию Шумакову. 4 января они, рискуя жизнью, спасли от аварии автобус с детской хоккейной командой на трассе М5.

— Тогда навстречу машине сопровождения вылетел легковой автомобиль. Ребята не испугались, не свернули. Подставились под удар. Были погибшие, но дети остались живы и здоровы, — сказал Алексей Текслер. — Поблагодарил полицейских за храбрость и самоотверженность. Горжусь ими.

Как сообщала ранее «Комсомолка», автомобиль полиции сопровождал детскую хоккейную команду из Южноуральска в Златоуст, когда на их полосу вылетела встречная машина. Чтобы уберечь юных спортсменов, полицейские приняли решение принять удар на себя.

Водители обоих машин получил травмы. Один пассажир Kia Ceed скончался на месте, вторая пассажирка умерла в реанимации. По неофициальной информации, это были отец и мать водителя иномарки. Рассказ сотрудников ДПС читайте по ссылке.

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