В Магнитогорске неизвестные выбросили из окна собаку

Живодеры в Магнитогорске выбросили из окна собаку. Фото: vk.com/ЧП Златоуст

Вечером в понедельник, 25 января, в Магнитогорске из окна дома №225 на улице Карла Маркса неизвестные выбросили овчарку. Животное упало прямо перед крыльцом здания, это зафиксировала камера наблюдения. Об инциденте рассказали местные жители в городском сообществе.

Неравнодушные прохожие отвезли собаку в клинику, где ей сделали УЗИ. Ветеринар диагностировал разрыв селезенки и мочевого пузыря. Очевидцы говорят, что животное не может пошевелить задними лапами.

— С помощью не равнодушных (спасибо огромное) была собрана определенная сумма для всех необходимых анализов и процедур. На данный момент собака в сознании, но восстанавливаться будет еще очень долго, — сообщили подписчики группы «Черное&Белое Магнитогорск».

В пресс-службе МВД Челябинской области подтвердили информацию о жестком обращении с животным, сейчас проводится проверка.

Пострадавшее животное отвезли в клинику. Фото: vk.com/Черное&Белое Магнитогорск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru