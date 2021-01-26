В Челябинской области пожарные спасли из горящего дома 10 человек

В Златоусте загорелся четырехэтажный дом. Фото: vk.com/ЧП Златоуст
Сегодня, 26 января, в Златоусте загорелся четырехэтажный дом на улице Карла Маркса. Сообщение о происшествии поступило в 17:44. В пресс-службе МЧС Челябинской области рассказали, что горели вещи в квартире на третьем этаже. Пожарным удалось локализовать огонь.
По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе пять детей.
Фото: vk.com/ЧП Златоуст
Фото: vk.com/ЧП Златоуст
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru