В Челябинской области пожарные спасли из горящего дома 10 человек

В Златоусте загорелся четырехэтажный дом. Фото: vk.com/ЧП Златоуст

Сегодня, 26 января, в Златоусте загорелся четырехэтажный дом на улице Карла Маркса. Сообщение о происшествии поступило в 17:44. В пресс-службе МЧС Челябинской области рассказали, что горели вещи в квартире на третьем этаже. Пожарным удалось локализовать огонь.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе пять детей.

Фото: vk.com/ЧП Златоуст

Фото: vk.com/ЧП Златоуст

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