Что произошло после матча Трактор-Барыс Челябинск

Анвар Гатиятулин нацелился на плей-офф. Фото: ХК Трактор

26 января челябинский «Трактор» прервал победную серию «Барыса». Черное-белые забили три гола, которых от игроков уже не ожидали. Шансы на плей-офф теперь возросли. КП-Челябинск рассказывает, что произошло после матча Трактор-Барыс.

— Я считаю, чем ближе мы подбираемся к плей-офф, тем лучше мы действуем как команда, как единое целое, — высказался после «валидольного» матча защитник «Трактора» Лоуренс Пилут.

Игра проходила в Нур-Султане и без зрителей из-за коронавируса. Но накал на льду был небывалый. «Трактор» первым открыл счет, который соперники быстро сравняли, но черно-белые забили еще два гола — спасибо Сергею Калинину и Виталию Кравцову.

— Конечно, мы думаем о плей-офф. Возможны изменения в составе, все ребята в обойме. С тренерским штабом «Челмета» мы на связи — там есть кандидаты. Впереди будет пауза, если будет возможность кого-то попробовать, то обязательно это сделаем, — прокомментировал на пресс-конференции после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Уже 28 января «Трактор» в Новосибирске сыграет с «Сибирью».

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