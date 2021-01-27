В Челябинске закрыли ледовый городок на площади Революции

Покататься на горках пока не получится
Фото: Валентина ВАГАНОВА
С сегодняшнего дня ледовый городок на площади Революции в Челябинске будет закрыт. Об этом сообщили местные власти, а причина кроется в слишком теплой погоде.
— В связи с погодными условиями ледовый городок на площади Революции с 27 января 2021 закрыт, — сообщает Управление культуры Челябинска.
Когда ледовый городок вернется к работе, власти сообщает дополнительно.
Подобная ситуация уже случалась в прошлом году — ледовый городок закрывали из-за тепла, пришлось даже снести скульптуру «Гуси-лебеди», поскольку она могла рухнуть. А в Екатеринбурге ледяная композиция так и сделала — глыба упала прямо на место, где стоял маленький ребенок. Его мама быстро среагировала и чудом успела отвести малыша.
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