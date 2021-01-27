В лобовом ДТП под Магнитогорском погибли двое взрослых и пострадал ребенок

Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария произошла накануне, 26 января, на дороге под Магнитогорском. За рулем автомобиля «ВАЗ-2110» ехал 20-летний парень, который выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Nissan Teana.

— В результате погибли пассажиры автомобиля «ВАЗ» — 36-летний мужчина и 31-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Помимо этого, в салоне находилась четырехлетняя девочка, которую госпитализировали с травмами. Неизвестно, были ли погибшие пассажиры ее родителями, но у всех троих — одна фамилия. Водитель легковушки также получил травмы, как и пассажирка Nissan.

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