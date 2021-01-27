Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 25 января в регионе зафиксировано 44 098 случаев COVID-19. За сутки болезнь обнаружили еще у 285 человек, 2 из которых — школьники. При этом выздоровели 448 южноуральцев, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 30 673 пациента.

Статистика смертей также продолжает расти. За прошедшие сутки умерли 16 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, причем 10 из них умерли непосредственно от COVID-19. У остальных вирус был сопутствующим, смерть наступила от других болезней.

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