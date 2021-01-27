Прокуратура оспорит оправдание участников акции «Он нам не царь» в Челябинске

Активистам вменяли хулиганство за прорыв полицейского оцепления

Прокуратура не согласилась с оправданием двух участников акции «Он нам не царь», задержанных в Челябинске в 2018 году. Ранее суд оправдал 43-летнюю Оксану Еремину и 26-летнего Юрия Варушина, которым вменяли хулиганство за прорыв полицейского оцепления.

— 22 января поступила апелляционное представление от прокурора, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

От подробностей апелляции в суде воздержались, но изначально прокуратура просила для активистов 3,5 года колонии. Прорыв оцепления квалифицировали как хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам.

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