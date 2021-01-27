Челябинские врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

В Челябинске спасли беременную женщину с полным поражением легких, вызванным коронавирусом. Женщину на 27 месяце в срочном порядке доставили в Областную клиническую больницу № 2 на вертолете, ее состояние было крайне тяжелым. На протяжении целого месяца бригада врачей боролась сразу за две жизни, и им удалось использовать невеликие шансы на спасение. Вскоре родился мальчик Женя.

— За каждого пациента мы переживаем как за родного, но это был особый случай, прогнозы были не самые хорошие, ситуация критической, — рассказала заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ-2 Екатерина Воропаева.

Фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Сейчас жизни мамы и малыша ничего не угрожает, а ребенка в отделении называют «Наше Чудо». За новорожденным круглосуточно следят врачи, рядом с ним находится и счастливая мама.

Трогательную историю спасения читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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