В центре Челябинска загорелась автомастерская

Фото: скрин с видео "Регион 74" / vk.com

В Челябинске на улице Артиллерийской вспыхнул пожар. Жителей города напугал черный дым, поднимающийся вверх, а также запах жженной резины. Как оказалось, на территории гаражного кооператива загорелась автомастерская, на месте ЧП уже работают пожарные.

— На место были направлены четыре автоцистерны, угрозы распространения огня нет, погибших и пострадавших также нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Предположительно, разлилось отработанное масло, поэтому идет такой черный дым.

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