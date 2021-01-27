Женский чемпионат России по боксу 2021 года пройдет в Челябинске

Чемпионат проведут осенью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женский чемпионат России по боксу пройдет осенью 2021 года, и проведут его в Челябинске. Такое решение приняли генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это не первый раз, когда столица Южного Урала принимает соревнования — в 2010 году здесь уже проходило первенство страны.

Помимо этого, на встрече обсудили перспективы бокса в регионе и дальнейшие пути развития.

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