На трассе под Челябинском водитель фуры насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото: ГИБДД Челябинской области

Авария произошла накануне вечером на дороге «Обход Челябинска» в Сосновском районе. Водитель ехал на грузовике в темное время суток и сбил пешехода, который оказался на проезжей части. Вопреки всем правилам, виновник аварии решил скрыться с места ДТП, но через несколько часов его все-таки нашли. Водителем «МАЗ-5440» оказался 47-летний мужчина.

— В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. — Установлено, что пешеход — 42-летний мужчина, житель Иркутской области.

Теперь водителю придется отвечать не только за сбитого пешехода, но и за попытку скрыться с места аварии. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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