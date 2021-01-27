Челябинские предприниматели скупают онлайн-подписки на телемедицину для сотрудников

Телемедицина стала одним из новых трендов для челябинских предпринимателей в 2020 году. Владельцы малого и микробизнеса начали уделять больше внимания здоровью своих сотрудников и активно покупают годовые подписки на онлайн-консультации врачей.

За прошлый год в Челябинской области предприниматели оформили для своего персонала более 1000 пакетов услуг на платформе «СберЗдоровье». Чем больше работников одного предприятия получают доступ к цифровой медицине, тем это выгоднее для владельца компании. Например, при покупке от 50 подписок по программе «Все врачи онлайн — Индивидуальный доступ» скидка составит 33%, а если оформить сразу больше 100 пакетов — то 40%.

«СберЗдоровье» — это медицинский онлайн-сервис с практикующими врачами самого разного профиля из московских клиник. В режиме 24/7 специалисты ответят на любые вопросы по здоровью из любой точки мира, по телефону, через браузер или мобильное приложение. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в личном кабинете.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сегодня корпоративная телемедицина — это ответственный выбор работодателя для решения сразу нескольких задач: мотивации и лояльности сотрудников, формирования HR-бренда и повышения производительности труда. Здоровье сотрудников является ключевым ресурсом устойчивого и эффективного развития компании.

Узнать все подробности о сервисе «СберЗдоровьt» и приобрести годовую подписку на онлайн-консультации врачей для себя, своих близких и сотрудников можно у персонального менеджера в Сбербанке.

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