В суд направили дело шестерых южноуральцев, воровавших дизельное топливо из магистрального нефтепровода

Ущерб оценили в три миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура направила в суд дело шестерых южноуральцев, которые воровали дизельное топливо. С ноября 2019 по январь 2020 год они сделали врезку в трубу и начали понемногу выкачивать дизельное топливо из нефтепровода «Уфа-Петропавловск». Таким способом им удалось получить 77 тонн нефтепродуктов, а пострадала от всего этого компания «Транснефть-Урал» — ущерб оценили в 3,3 млн рублей.

Помимо этого, врезка повредила трубу, поэтому ее пришлось ремонтировать. На работы потратили около 80 тыс. рублей.

— Участники организованной группы задержаны на месте совершения преступления сотрудниками регионального УФСБ, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ходе следствия арестовали автомобили двоих из задержанных.

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