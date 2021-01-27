Власти рассказали, как изменится привокзальная площадь в Челябинске

Проект обещает изменить движение общественного транспорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня в Комитете дорожного хозяйства Челябинска провели совещание, на котором обсудили концепцию грядущего капитального ремонта привокзальной площади. Согласно проекту, там высадят деревья, выделят место для создания зон отдыха, а также по-новому организуют движение общественного транспорта.

Когда все это станет явью, пока неизвестно, но само проектирование планируют завершить к концу 2021 года. При этом на сайте госзакупок в информации о контракте по объекту "Капитальный ремонт Привокзальной площади" указан срок исполнения: 1 июля 2021 года. Помимо этого, МУП «Архитектурно-планировочный центр» должен был выполнить проектно-изыскательские работы до 1 сентября прошлого года, но этого не сделал. За это предприятие выплатит 87,7 тыс. рублей неустойки.

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