На Южном Урале состоялась всероссийская дрифт битва

Фото: Тони Михайлов.

В выходные на Южном Урале состоялся III этап Открытого зимнего чемпионата Урала по дрифту 2020-2021. Организатор — Уральская лига дрифта при поддержке Федерации автоспорта Челябинской области. В соревнованиях приняли участие 83 пилота. На льду озера Калды сражались не только уральцы, но представители Сочи, Москвы, Уфы и Омска.

Здесь и опытные спортсмены, призеры и победители соревнований летнего и зимнего дрифта, и новички — принять участие может любой желающий на заднеприводном автомобиле, отвечающим требованиям безопасности.

В субботу соревновался класс «Анлим» (без ограничений по размеру колеса), в воскресенье класс «Боевая классика» (максимальный диаметр колеса — 14).

Кто стал лучшими

Личный зачет, класс «Анлим»:

1. Смирнов Константин (ВАЗ-2102), Екатеринбург;

2. Квачадзе Михаил (ВАЗ-2104), Челябинск;

3. Гадельшин Руслан (ВАЗ-2104), Верхняя Пышма.

Командный зачет, класс «Анлим»:

1. МУТАНТ МОТОРСПОРТ, Екатеринбург;

2. Avtoport74Team, Челябинск;

3. LSE, Екатеринбург.

Личный зачет, класс «Боевая классика»:

1. Медведев Александр (ВАЗ-2104), Челябинск;

2. Новокшонов Евгений (ВАЗ-21063), Екатеринбург;

3. Васильев Семен (ВАЗ-2107), Челябинск.

Командный зачет, класс «Боевая классика»:

1. МИР МАСЕЛ, Челябинск;

2. LSE, Екатеринбург;

3. AJS, Челябинск.

Чемпионат Уральской лиги дрифта — сейчас самый масштабный в стране среди зимних дрифт-соревнований сезона 2020-2021. Всего в трех этапах чемпионата уже приняли участие 150 пилотов из 13 регионов России. Впереди еще 2 этапа: 13-14 февраля и 21-22 февраля (финал).

Соревнования проходят на специально подготовленной ледовой трассе вблизи Челябинска (на озере Калды, на базе отдыха «Русский остров»). Вход для зрителей свободный. Специально для болельщиков в этом году работает LAVR ДРИФТ-ТАКСИ — пилоты ULD катают зрителей на ледовой трассе (билет стоит 1000 рублей).

Можно следить за соревнованиями онлайн. Трансляция проходит в режиме реального времени, съемка с трех камер, лучшие ракурсы, самые интересные моменты и даже интервью с пилотами.