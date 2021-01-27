Стартовала продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в Магнитогорске

Началась продажа билетов на этап Кубка мира по сноуборду в альпийских дисциплинах (параллельный слалом и параллельный слалом-гигант), который пройдет на курорте «Банное» 6-7 февраля.

Стоимость билетов от 400 до 1500 рублей (взрослый) и от 200 до 750 рублей (детский). Цена зависит от категории билета и места на трибуне. Вход для детей ростом до 1 метра бесплатный. Приобрести билеты можно на сайте www.ski-bannoe.ru, а также по адресам:

— кассы ГЛЦ «Банное», тел.: (34772) 30-250;

— г.Магнитогорск, ул. Кирова, 70, кассы продажи путевок, тел.: (3519) 243-979;

— г.Магнитогорск, ул. Набережная, 1, кассы продажи билетов, тел.: (3519) 235-201.

Кубок мира на курорте «Банное» соберет более 120 лучших сноубордистов мира из 16 стран. На ГЛЦ «Банное» спортсмены разыграют 4 комплекта медалей. Сборная России выступит на соревнованиях в сильнейшем составе. Готовятся к старту и три южноуральских спортсмена — Ярослав Степанко из Златоуста, а также Мария Волгина и Степан Наумов из Миасса.

На территории курорта уже построена трасса для соревнований, начался монтаж трибуны, конструкций и временных сооружений.