Бизнесмен Аристов пожертвовал миллиард рублей на строительство кафедрального собора в Челябинске

Фото: Челябинская митрополия

Челябинский бизнесмен Александр Аристов пожертвовал миллиард рублей на строительство кафедрального собора Рождества Христова. Помимо этого, основанная им компания «Ариант» также вложила в стройку 150 млн рублей.

— Александр Михайлович не смог пройти мимо такого важного проекта. Ведь Христорождественский кафедральный собор обещает стать самым величественным храмом в Челябинске, — сообщил управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

Строящийся собор располагается неподалеку от арены «Трактор», в этом году должны начаться отделочные работы, на площадку будут выходить по 200-300 человек ежедневно. Здание будет оборудовано лифтом, а на высоте 23 метров появится смотровая площадка. В отделке храма будет использованы каслинское литье, златоустовская гравюра и добытые на Урале мрамор и гранит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru