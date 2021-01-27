«Возите с собой лопату»: организациям, отвечающим за уборку снега в Челябинска, поручили вывести больше техники

Снег на дорогах уже успел стать грязным. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске несколько дней борются с последствиями снегопада. Горожане столкнулись с нечищеными парковками и тротуарами. Компаниям, выигравшим конкурсы на уборку, поручено усилить работу.

В соцсетях челябинцы уже шутят, что автомобилистам лучше возить с собой лопату, чтобы разгрести место для парковки.

— Снега не так много, но неприятно, — пишут горожане.

Как сообщили в администрации Челябинска, подрядным организациям разосланы письма с поручениями увеличить число техники и людей, занимающихся очисткой пешеходных переходов, тротуаров и остановок.

По тротуарам проходят грейдером. Фото: администрация Челябинска

Где не справляется техника, работают люди. Фото: администрация Челябинска

Из-за теплой погоды снег стал тяжелее. Фото: администрация Челябинска

Подрядчики в городе разные. Фото: администрация Челябинска

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