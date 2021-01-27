Жители Челябинской области, укравшие 77 тонн нефти, ответят перед судом

Жители Челябинской области незаконно подключились к магистральному нефтепроводу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный Комитет завершил расследование по делу шести жителей Челябинской области, укравших 77 тонн нефти на сумме более 3 млн рублей. Им вменяют сразу две статьи уголовного кодекса: «Кража» (п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ) и «Самовольное подключение к нефтепроводам» (п.«б» ч.4 ст.215.3 УК РФ).

По версии следствия, с 2019 года по 2020 год обвиняемые похитили черное золото через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе «Уфа-Петропавловск». Суд арестовал имущество задержанных.

— Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщили СК Челябинской области.

Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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