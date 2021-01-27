В Миассе пожарные спасли четверых детей

Фото: МЧС Челябинской области

Вечером 27 январе в Миассе на проспекте Автозаводцев загорелся подвал пятиэтажного строения. Сообщение о происшествии поступило в 17:46, рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Когда пожарные приехали на место, два подъезда дома были задымлены. На тот момент 14 жителям, в том числе четверым детям, удалось самостоятельно выбраться из здания. Но внутри еще находились люди, спасатели эвакуировали четверых взрослых и четверых детей.

По предварительным данным, в подвале горели старые деревянные кладовые, вещи и мусор на площади 25 квадратных метров. Сотрудникам отдела дознания предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Фото: МЧС Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru