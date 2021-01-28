В Челябинске вынесли приговор сотруднику генподрядчика аэропорта за попытку дать взятку

В новом терминале не раз протекала крыша Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вынесли приговор сотруднику генподрядчика аэропорта им. Курчатова. В мае прошлого года его задержали с поличным, когда тот пытался дать взятку сотруднику Ростехнадзора за выдачу разрешений на пуско-наладочные работы, а также приемку некачественно смонтированных объектов энергообеспечения нового аэропорта.

В результате мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Суд признал виновным сотрудника участка обособленного подразделения «Челябинск» АО «Центродорстрой» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Виновного приговорили к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Примечательно, что на днях в Челябинске официально открыли новый аэропорт, для этого даже позвали много важных гостей, чтобы те первыми опробовали все новшества комплекса. Тут можно и телефон зарядить от атома, и стены красиво расписаны формулами и портретами Курчатова.

Но пока создатели «топят» за новый аэропорт, аэропорт топит в прямом смысле этого слова. В прошлом месяце с крыши потекли ручьи, которые затопили новый терминал. Сотрудники в спешке устранили проблему, ведь у них уже был такой опыт в августе прошлого года. Тогда в Челябинске стояла жара, поэтому кондиционеры работали на износ. Подустали, и вот вам сбой в системе со всеми вытекающими из кондиционеров жидкостями. Благо, оборудование находилось на гарантии.

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