Примчались пожарные и реанимация: жители Челябинска сообщили о серьезном ДТП в центре города

На место приехал реанимобиль. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Сегодня, 28 января, на перекрестке улиц Красная и Труда, возле гостиницы «Малахит», произошло серьезное ДТП. Об этом КП-Челябинск сообщили читатели. На место примчались сотрудники ГИБДД и пожарные. Также приехал реанимобиль.

Новость дополняется. На месте работает наш корреспондент.

Обновлено в 11:02. На перекрестке столкнулись Hyundai и Daewoo Matiz.

Фото: Сергей СОТНИКОВ

— Водитель «Хендая» рассказал полиции: «Ехал по улице Труда со стороны Свердловского проспекта прямо. Женщина на «Дэу» ехала по Труда со стороны «Малахита». Перед ней был то ли автобус, то ли газель, она не заметила меня и стала поворачивать на Красную, — рассказывает корреспондент КП-Челябинск Сергей Сотников.

Сейчас медики оказывают помощь женщине в машине скорой. В ее автомобиле был регистратор, он поможет установить обстоятельства аварии.

Медики оказывают помощь пострадавшим. Фото: Сергей СОТНИКОВ

К счастью, пожарным ничего тушить не пришлось. Фото: Сергей СОТНИКОВ

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