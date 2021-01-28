Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 января составляет 44 380 человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства, на 28 января в регионе зафиксировано 44 380 случаев заболевания COVID-19. За сутки диагноз подтвердился еще у 282 южноуральцев, среди них двое школьников.

За прошедшие сутки выписаны 423 человека. Всего за время пандемии 31 096 жителей региона победили ковид. Сейчас лечение продолжают 11 584 человека.

Летальная статистика снова выросла. За сутки скончались 16 человек: 10 — непосредственно от коронавируса, у шестерых были хронические заболевания.

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