В Челябинске ищут нового вице-мэра по городской среде

Бывший вице-мэр Александр Егоров начинал работу с критики парковки у Администрации. Фото: Александр Егоров

На должность заместителя главы города по городской среде сегодня претендует несколько человек. Об этом, отвечая на вопрос КП-Челябинск пресс-конференции, рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

— Александра Васильевича взяли с испытательным сроком три месяца. Так что мы не теряем надежду, — пошутила Наталья Котова.

Она добавила, что ставка не будет сокращена. На сегодняшний день есть несколько претендентов.

— Кандидатов нам нужно согласовать с правительством Челябинской области и губернатором. После чего появится новый зам, — сообщила Наталья Котова.

Сейчас эти обязанности исполняет замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Должность одного из самых проблемных городских направлений до декабря 2020 года занимал Александр Егоров — молодой чиновник из Москвы, которого очень ждали в Челябинске. В конце года его назначили заместителем министра по транспорту и дорожному хозяйству.

Александр Егоров проработал в должности вице-мэра меньше года. Фото: соцсети

Александр Егоров родился и вырос в Твери, закончил местный университет по специальности «Прикладная информатика». На работу в Челябинск переехал из Москвы, где служил заместителем начальника отдела Мосгортранса. Один из лучших транспортных инженеров России отвечал в столице за развитие наземного общественного транспорта. Благодаря ему в Москве автобусы, троллейбусы, трамваи не стоят больше в многокилометровых пробках, а свободно катят по выделенным полосам.

Планы на Челябинск у Егорова были глобальные: сделать город удобным для пешеходов, вернуть горожан на улицы на прогулки. Он даже завел телеграмм-дневник «Городская среда», в котором делился проблемами мегаполиса.

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