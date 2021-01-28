Жители Челябинска сообщили о возгорании в подземном переходе на площади Революции

В подземном переходе на площади Революции в Челябинске что-то горит. Об этом КП-Челябинск сообщили читатели. Корреспондент связался с директором МАУ «Сад имени Пушкина» Игорем Клеиным. Он сообщил, что ничего не слышал о возгорании, но сейчас как раз направляется на площадь и уточнит эту информацию. В соцсетях сообщают о взрыве газа.

На записях с камеры «Интерсвязи» ничего необычного не видно. Вероятно, просто потому что переходит не просматривается с этого ракурса.

Скриншот: камеры «Интерсвязи»

Новость дополняется.

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