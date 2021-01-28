Появилось видео последствий взрыва газового баллона в переходе на площади Революции

На место присылают дворников Фото: Сергей СОТНИКОВ

Рабочие устраняют последствия взрыва газового баллона в переходе на площади Революции сегодня, 28 января. В результате ЧП пострадал один человек.

— Пол подметают. На первый взгляд стены не пострадали. Если бы не осколки, понять о произошедшем было бы сложно. Возможно повреждения сильнее ближе к лестнице, — сообщает корреспондент КП-Челябинск Сергей Сотников. — На место присылают дворников.

Вся информация о взрыве газового баллона — в трансляции КП-Челябинск.

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