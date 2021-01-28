Транспортная прокуратура начала проверку после утечки газа на вокзале в Челябинске

Инцидент обошелся без пострадавших. На движение поездов он не повлиял. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На станции Челябинск-Главный накануне, 27 января, произошла утечка бутилена. Это такой бесцветный газ с характерным запахом, раздражающий верхние дыхательные пути, относится к малоопасным веществам, однако взрывоопасен в смеси с воздухом.

Для устранения последствий утечки выезжал пожарный поезд. Также на месте работала следственно-оперативная группа и транспортный прокурор.

— Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка, в результате которой будет дана оценка действиям организации, перевозивший указанный груз, на предмет соответствия ее деятельности требованиям законодательства о перевозке опасных грузов, об охране окружающей среды, — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент обошелся без пострадавших. На движение поездов он не повлиял.

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