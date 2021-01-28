В центре Челябинска открыли подземный переход, где взорвался газ

Проход открыт. Фото: Игорь Клеин

Специалисты осмотрели подземный переход на площади Революции в Челябинске, где 28 января хлопнул газ. Несущие конструкции целы, пострадала только пластиковая входная группа в подсобку, и немного потемнел потолок от дыма.

— Порядок навели, переход не пострадал. Проход открыт, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин.

Взрыв в подземке прогремел в первом часу дня 28 января. В подсобном помещении произошла утечка из газового баллона, когда слесарь попытался включить свет, произошел хлопок. Пострадавший один, он поступил в больницу, ожоги 25 % тела. Прокуратура сейчас проводит проверку по этому инциденту.

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