Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в подземном переходе в Челябинске

Сейчас проход открыт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Следовали начали проверку по взрыву газа в подземном переходе на площади Революции в Челябинске. У рабочего, который был в подсобке, когда рванул баллон, ожоги второй степени.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, что проверку начала также прокуратура.

Взрыв газа произошел сегодня, 28 января. По словам главы города Натальи Котовой, ЧП произошло в подсобном помещении из-за утечки газа, когда слесарь включил свет. Что за ремонтные работы шли в переходе, и какая компания там работала, мы спросили у директора МАУ «Сад имени Пушкина» Игоря Клеина. Что он ответил, читайте в нашем материале.

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