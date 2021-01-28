Билайн и Музей современного искусства «Гараж» представляют онлайн-платформу по сбору и анализу инклюзивных практик «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) выступил партнером Музея современного искусства «Гараж» по созданию онлайн-платформы «Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия» (12+), объединяющей опыт российских и зарубежных музеев, образовательных учреждений и специалистов в области инклюзии.

В основе работы платформы заложен подход к пониманию инклюзии как к набору практик, связанных с поддержанием разнообразия в обществе, обеспечением физической и информационной доступности, а также с преодолением исключения и дискриминации в культурной среде.

Платформа решает две важные задачи — архивация уже реализованных инклюзивных программ и репрезентация различных инклюзивных подходов. Анализ и систематизация широкого спектра инклюзивных практик в дальнейшем может позволить проследить общие тенденции в области инклюзии в культурной среде.

Платформенное решение аккумулирует исследовательские и научно-популярные статьи, интервью, обзоры тематических мероприятий и многое другое. Материалы рассчитаны как на профессионалов, так и на тех, кто только знакомится с темами разнообразия и инклюзии.

На сайте платформы представлено два блока — теоретический и практический. Теоретический блок позволит углубиться в темы разнообразия и инклюзии, практический — познакомиться с конкретными инклюзивными практиками и решениями.

Билайн стал партнером инклюзивных программ Музея «Гараж» в 2020 году. В рамках политики социальных инвестиций ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) поддерживает инициативы, которые могут изменить жизнь сообществ к лучшему с помощью технологической и диджитальной инфраструктуры. Работа отдела инклюзивных программ Музея «Гараж» в том числе посвящена цифровизации музейной среды и ее демократизации. Сотрудничество с Музеем «Гараж» помимо разработки инклюзивной платформы, включает в себя обновление приложения «Музей РЖЯ — детям» (2020) (6+) и создание детского приложения (6+), первый запуск которого включает адаптированные музейные маршруты (ожидается в 2021).

Сайт платформы.