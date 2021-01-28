Российские спортсмены пригласили южноуральцев поболеть за сборную на этапе Кубка мира по сноуборду

Более 120 сноубордистов из 16 стран поборются за 4 комплекта наград в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.

Этап Кубка мира по сноуборду пройдет со зрителями, около 2000 человек смогут поболеть за россиян на специально построенной трибуне.

Российская сноубордистка, чемпионка и серебряный призер чемпионатов мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2018 года Милена Быкова обратилась к зрителям:

— 6 и 7 февраля на курорте «Банное» состоится настоящий большой праздник — этап Кубка мира по сноуборду. Приезжайте болеть за нас! Мы вам покажем настоящий класс!

— Всем привет с курорта «Банное». Именно здесь 6 и 7 февраля пройдет этап Кубка мира по сноуборду. Приглашаю всех приехать и поддержать сборную России, — добавил российский спортсмен Илья Витюгов.

Игорь Слуев, выигравший этап Кубка мира в швейцарском Скуоле, также ждет поддержки зрителей:

— Этап Кубка мира приехал в Россию. Приезжайте! Болейте! Поддерживайте нас! Ждем вас!.

Победитель зимней Универсиады-2019 Дмитрий Карлагачев добавил:

— Земляки! Скоро будут соревнования на «Банном», приезжайте все, поддерживайте сборную России! И не забудьте надеть теплые валенки!

Напомним, продажи билетов на Этап кубка мира по сноуборду в альпийских дисциплинах стартовали на этой неделе. Стоимость билетов варьируется от 400 рублей за взрослый (200 рублей за детский билет) до 1500 рублей.

Цена зависит от категории билета и места на трибуне. Вход для детей ростом до 1 метра бесплатно. Приобрести можно офлайн в кассах и онлайн на сайте.