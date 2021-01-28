СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в переходе Челябинска

Из перехода вынесли два газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в подземной переходе на площади Революции в Челябинске. В результате ЧП один рабочий положил ожоги. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

— Уголовное дело возбуждено по материалам проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вред здоровью человека либо крупного ущерба), — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Взрыв произошел днем, 28 января, в переходе в сторону Арбитражного суда. Рабочего госпитализировали с ожогами 2 степени. Ответственный за подземный переход в Челябинске рассказал, что ремонтировали до взрыва газа.

Расследование уголовного дела продолжается.

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