В матче с "Сибирью" челябинцы сумели "зацепить одно очко за поражение в овертайме. Фото ХК "Трактор".

В этом сезоне челябинцы и сибиряки уже встречались дважды. Разошлись миром - по победе есть у каждой команды. Но если "Трактор" пока закрепился в восьмерке сильнейших - зоне плей-офф, то "Сибирь" борется за попадание в ТОП-8.

Хозяевам нужны были очки позарез, и они ринулись штурмовать ворота черно-белых и добились своего, забросив первую шайбу на 17-й минуте. "Трактор" отыгрался во втором периоде (гол - Томаш Гика), но сибиряки через несколько минут снова вышли вперед - 2:1.

За пару минут до конца третьего периода Виталий Кравцов разобрался на пятачке и бросил шайбу точно в незащищенный голкипером угол - 2:2. "Трактор" снова уровнял шансы в этом матче. Основное время - ничья. Но в середине овертайма гости сумели таки еще раз поразить ворота "медведей", добыв для себя победу - 3:2. Кстати, незадолго до этого Томаш Гика, выходя один на один с вратарем "Сибири" не сумел замкнуть проход, точно бросив в открытый угол - шайба пролетела выше. В своих комментариях болельщики сходятся во мнении, что оба гола челябинские защитники "привезли" себе сами, грубо ошибаясь в своей зоне.

Уже 1 февраля "Трактор" начнет пятиматчевую домашнюю серию. Первый соперник - казанский "Ак Барс".