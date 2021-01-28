В Челябинске на участников митинга донесут в полицию за надругательство над памятником

Члены Союза добровольцев Донбасса обвинили протестующих в осквернении памятника. Фото: Дмитрий Довбня / FB.com

В челябинском Союзе добровольцев Донбасса осудили действия горожан, вышедших на митинг. В частности члены организации обвинили протестующих в том, что они топтались по мемориалу на Аллее Славы.

— Сторонники политического педофила Навального топтались по мемориалу, использовали его в качестве горки для катаний, — сказано на сайте общественной организации. — Мать Героя России Родионова Евгения Николаевича, Любовь Федоровна, напишет заявление в полицию о надругательстве над памятником сыну.

В местном отделении Союза добровольцев Донбасса обещали оказать юридическую поддержку матери погибшего, чтобы наказать вышедших на митинг.

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