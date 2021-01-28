Матч Трактор-Сибирь завершился не в пользу челябинцев. Фото: ХК Трактор

28 января на выездном матче челябинский «Трактор» уступил новосибирской «Сибири» со счетом 3:2. Болельщики черно-белых ждали повторения прошлой игры, когда челябинцы вырвали победу у «Барыса», но в напряженной борьбе не хватило сил в овертайме. Рассказываем, что произошло после матча Трактор-Сибирь.

Анвар Гатиятулин, главный тренер «Трактора», заявил, что в Новосибирске всегда непросто играть, поэтому и матч был непростым.

— Не все, что хотели, получилось. Ненужные ошибки привели к пропущенным шайбам. Старались, самоотдача у всех была, смогли в конце сравнять счет и перевести игру в овертайм. Но, наверное, где-то не повезло, — прокомментировал на послематчевой пресс-конференции Гатиятулин.

При этом главный тренер отметил, что к самоотдаче игроков у него претензий нет.

1 февраля «Трактор» встретится с казанский «Ак Барсом» на домашнем льду.

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