До минус 17! Узнали, какая погода будет в Челябинской области в выходные

Погода позволит вдоволь накататься на коньках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В регионе ожидаются холодные ночи с температурой воздуха до -17 °C, но днем погода позволит вдоволь нагуляться в парке — в некоторых районах столбики термометров поднимутся до +1°C.

В Челябинской области в пятницу, 29 января, прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Днем +1… -4°C, в низинах до -9°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

К вечеру похолодает, и ночью в субботу, 30 января, столбики термометров опустятся до -9… -14°C, на западе региона — до -4°C, но днем воздух прогреется до -2… -7°C, на крайнем западе до +1°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный — 4-9 м/с.

В воскресенье, 31 января, согласно прогнозу, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура -8… -13°C, при прояснении до -17°C. Днем -3… -8°C, на крайнем западе до +1°C. Ветер неустойчивый — 1-6 м/с.

В Челябинске в пятницу -2… -4°C днем, облачная погода с прояснением, осадков не ожидается, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с.

В субботу, 30 января, в Челябинске обойдется без существенных осадков, ночью -10… -12°C, днем -2… -4°C. К вечеру столбики термометров начнут опускаться, и ночью в воскресенье, 31 января, будут колебаться в значениях -10… -13°C, а днем воздух прогреется до -3… -5°C. Ветер неустойчивых направлений — 1-6 м/с. Снега и других осадков в этот день синоптики не прогнозируют.

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