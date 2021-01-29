В Челябинске на двух перекрестках не работают светофоры

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: предоставлено комитетом дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске в пятницу, 29 января, не работают два светофора на перекрестках в Ленинском и Тракторозаводском районах. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства.

— Светофоры не работают на пересечении улиц Гагарина с Агалакова, и проспекта Победы и улицей 40-летия Октября, — рассказали в управлении дорожного хозяйства Челябинска. — Плановые отключения светофоров в городе сегодня не предусмотрены.

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить улицы Челябинска от снега. В ночь с 28 на 29 января рабочие вывезли с улиц 4583,9 тонны снега. Его с дорог и тротуаров убирали 71 рабочий и 198 спецмашин.

Улицы очищали механизированным способом. Работали также на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега, мусора и грязи, подсыпали опасные участки, чтобы не образовывался гололед.

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