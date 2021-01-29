В шлемах и со щитами: в Челябинской области прошли масштабные учения ОМОНа

На поле силовики, как сообщают очевидцы, легковой и грузовой транспорт. Фото: скриншот видео с Newsmiass.ru

В Челябинской области прошли масштабные учения ОМОНа и полиции. В шлемах и со щитами они отрабатывали специальные навыки для охраны общественного порядка на поле возле миасского горнолыжного курорта «Солнечная долина». Информацию корреспонденту КП-Челябинск в пятницу, 29 января, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Вчера проходили учения, — кратко прокомментировали в пресс-службе главка.

Какие навыки отрабатывали силовики, и связаны ли учения с прошедшей 23 января несогласованной акцией протеста, либо предстоящими крупными соревнованиями по сноуборду в регионе, в ГУ МВД по Челябинской области не уточнили. За подробностями рекомендовали обратиться в пресс-службу Росгвардии, так как отработкой специальных навыков, необходимых в охране общественного порядка, в большинстве своем занимались бойцы ОМОНа. Мы запросили комментарий у ведомства, как только он появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

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