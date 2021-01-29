Окружить заботой и вниманием: общественники провели акцию, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда

По инициативе депутата Государственной Думы, лидера общественного движения «Соцгород» Андрея Барышева в Челябинске ежегодно проводится благотворительная акция, посвященная годовщине снятия блокады Ленинграда.

Каждый год 27 января общественники собираются у мемориала на Ленинградском мосту, чтобы почтить память тех, кто не дожил до Победы, умер от голода и бомбежек.

На этот раз в связи с отменой массовых мероприятий у блокадников не было возможности собраться на Ленинградском мосту, но представители «Соцгорода» не оставили пожилых людей без внимания — сегодня они пришли к ним в гости вместе с председателями КТОСов.

По словам Андрея Барышева такие встречи дают возможность людям, на чью долю выпали тяжелые испытания, почувствовать себя не такими одинокими:

— Что нужно нашим старикам? Не столько подарки и открытки, сколько внимание, общение и возможность выговориться. А им есть о чем сказать, что вспомнить. За каждым человеком, пережившем блокаду, стоит непростая судьба, полная лишений, горя и тяжелых испытаний. Наш долг окружить ветеранов заботой и вниманием, сделать все возможное, чтобы они не чувствовали себя забытыми.