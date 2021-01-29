В Челябинской области за сутки умерли 15 пациентов с COVID-19

Число зараженных коронавирусом с начала пандемии перевалило за 44,5 тысяч. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 281 новый случай коронавируса. Среди зараженных пять школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 44 661. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 454 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 31 550 человек. Под присмотром врачей остаются 11 396 зараженных.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 21 февраля.

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