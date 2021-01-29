Челябинцы обрадовали зампредседателя правительства Викторию Абрамченко, что к ее приезду снизились выбросы

Виктория Абрамченко сразу отправилась на челябинскую свалку. Фото: Инна КУМЕЙКО

В пятницу, 29 января, в Челябинске работает большой десант чиновников из Москвы. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. В своем Инстаграме она подчеркнула, что тема экологии для области — это « один из проблемных блоков».

— Жители мне уже пишут в соцсетях, что загрязнители начали снижать выбросы, так сказать, к приезду. Но надо, чтобы стало лучше не к чьему-то приезду, а по-настоящему. Меры для этого будем обсуждать с региональными командами всех участников федпроекта «Чистый воздух». Здесь и Челябинск, и Красноярск, и Омск. Предварительно с утра лично посмотрю на примеры модернизации предприятий, пообщаюсь с представителями общественных организаций и активистами, — написала Виктория Абрамченко.

Но она привела и позитивные примеры — рекультивацию челябинской свалки. Все ядовитые стоки и свалочный газ с помощью специальных систем фильтрации и сжигания прекратят травить город. Напомним, что в год свалка выбрасывала в атмосферу десятки тысяч ядов — немногим меньше, чем «Мечел». Биологическая реабилитация отравленной десятилетиями территории бывшей свалки начнется с высеивания многолетних трав.

Губернатору Алексею Текслеру Абрамченко предложила высадить на реабилитируемой площади в 74 га деревья. Конечно, с соблюдением технологии, чтобы корни не повредили «слоеного пирога» материалов, уложенных на кургане. Растения помогут также не допустят эрозии холма, защитят его от выветривания.

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