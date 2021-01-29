День открытых дверей в ЮУрГУ пройдет в онлайн-формате

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31 января в 12.00 в ЮУрГУ пройдет второй в этом учебном году День открытых дверей в режиме онлайн. Трансляция будет идти на YouTube-канале Центра по работе с абитуриентами, а также в официальном аккаунте ЮУрГУ в Instagram (@susu.official)

Старшеклассникам и их родителям расскажут:

• о правилах приема в 2021 году;

• основных направлениях по программам подготовки;

• о возможностях индивидуализации обучения;

• о системе дополнительного профессионального образования.

После общего Дня открытых дверей начнется марафон онлайн-встреч с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ.

График встреч с директорами высших школ и институтов:

День открытых дверей

31 января 12:00 (вс)

Встреча с директором ИЕТН

31 января 13:15 (вс)

Встреча с директором ВШЭКН

31 января 14:15 (вс)

Встреча с директором АСИ

31 января 15:15 (вс)

Встреча с директором ИСТИС

1 февраля 18:30 (пн)

Встреча с директором ИМСГН

2 февраля 18:30 (вт)

Встреча с директором ВШЭУ

3 февраля 18:30 (ср)

Встреча с директором ЮИ

4 февраля 18:30 (чт)

Встреча с директором ПИ

7 февраля 13:00 (вс)

Встреча с директором ВМБШ

8 февраля 18:30 (пн)

Встреча с директором ИЛИМК

9 февраля 18:30 (вт)

День открытых дверей магистратура

11 февраля 15:15 (чт)

Родительское собрание

11 февраля 18:00 (чт)

Диплом ЮУрГУ - знак качества. Фото: susu.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Ссылка на трансляцию

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