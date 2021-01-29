День открытых дверей в ЮУрГУ пройдет в онлайн-формате

Крупнейший вуз Челябинской области возглавляет Александр Шестаков
31 января в 12.00 в ЮУрГУ пройдет второй в этом учебном году День открытых дверей в режиме онлайн. Трансляция будет идти на YouTube-канале Центра по работе с абитуриентами, а также в официальном аккаунте ЮУрГУ в Instagram (@susu.official)
Старшеклассникам и их родителям расскажут:
• о правилах приема в 2021 году;
• основных направлениях по программам подготовки;
• о возможностях индивидуализации обучения;
• о системе дополнительного профессионального образования.
После общего Дня открытых дверей начнется марафон онлайн-встреч с директорами институтов и высших школ ЮУрГУ.
График встреч с директорами высших школ и институтов:
31 января 12:00 (вс)
31 января 13:15 (вс)
31 января 14:15 (вс)
31 января 15:15 (вс)
1 февраля 18:30 (пн)
2 февраля 18:30 (вт)
3 февраля 18:30 (ср)
4 февраля 18:30 (чт)
7 февраля 13:00 (вс)
8 февраля 18:30 (пн)
9 февраля 18:30 (вт)
День открытых дверей магистратура
11 февраля 15:15 (чт)
11 февраля 18:00 (чт)
Диплом ЮУрГУ - знак качества. Фото: susu.ru
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