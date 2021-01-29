Бухгалтер челябинского детского сада получила «условку» за присвоение пяти миллионов, которые родители сдавали на питание

Деньги она обналичивала через знакомых Фото: Анастасия ОСИПОВА

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему бухгалтеру детского сада № 454. Женщина работала там с 2017 по 2019 год, и за это время успела присвоить 5,2 млн рублей, которые родители сдавали на питание своих детей. Она переводила деньги с лицевого счета сада на банковские счета своих знакомых, а те уже снимали наличку и отдавали предприимчивой бухгалтерше. Откуда брались эти деньги, знакомые даже не спрашивали.

На суде женщина признала свою вину, раскаялась, и даже успела возместить часть ущерба на сумму 326 тыс. рублей. В результате суд не стал отправлять ее в колонию.

— Суд с учетом смягчающих обстоятельств и наличия двух несовершеннолетних детей назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Бухгалтером в детском саду она больше не работает.

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