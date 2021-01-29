В Челябинске оштрафовали хозяина самосвала, устроившего свалку снега рядом с многоэтажкой в «Парковом»

Несанкционированное складирование снега на улице Шмакова возмутило людей. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

В Челябинске нашли виновного в свалке незаконной снега рядом с многоэтажкой в «Парковом». Им оказался владелец самосвала. Мужчину оштрафовали на 4500 рублей. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в городском комитете дорожного хозяйства.

— За незаконное складирование снега водитель и собственник самосвала в одном лице оштрафован управлением развития и благоустройства городской среды Челябинска, — уточнили в мэрии.

О том, что убранный с улиц снег неизвестные начали складировать на площадке около дома №17 по улице Александра Шмакова стало известно на прошлой неделе. Жителей «Паркового» это не устроило, и они пожаловались властям. В мэрии обещали наказать виновных, а губернатор Алексей Текслер призвал чиновников усилить контроль за подрядчиками.

Напоминают, в Челябинске снег официально разрешено складировать на площадке по улице Героев Танкограда, 12п.

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