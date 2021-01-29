Для новогодних путешествий клиенты Tele2 из Челябинска выбирали Башкирию и Казахстан

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 с помощью технологии big data проанализировал направления поездок клиентов оператора в новогодние каникулы 2021-го и 2020 года. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Центром притяжения туристов из Челябинской области внутри страны стал Башкортостан. Среди иностранных направлений лидером стал Казахстан, на втором месте – Турция. Общий пассажиропоток за границу сократился в 4 раза по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением у абонентов из Челябинска стала Башкирия: зимой сюда чаще всего едут на горнолыжные курорты (Абзаково, Банное). На втором месте – Курганская область, а на третьем – Свердловская область. Краснодарский край на 8-м месте у клиентов оператора из Челябинска.

Фото: предоставлено Tele2

И в 2020-м, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 30 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы у абонентов из Челябинской области стал Казахстан, а Турция – наиболее популярное направление у клиентов Tele2 со всей России –у жителей Челябинска оказалась на втором месте. Интересно, что в 2020 году Турция замыкала первую десятку общего рейтинга. В топ-10 этого года вошли такие страны, как Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Молдавия, Киргизия и Эстония. Страны СНГ и в прошлом году были в числе лидеров – это объясняется тем, что люди, работающие в России, летят домой на праздники. Кроме того, в десятку лидеров также попала Германия.

Объединенные Арабские Эмираты, Танзания и Мальдивы в этом году оказались на 15-м, 22-м и 34-м местах соответственно. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Руанде, Пуэрто-Рико, Суринаме и в Папуа – Новой Гвинее.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 2 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. Абоненты оператора скачали в поездках 1173 Тб. Челябинцы в их числе – они скачали 324 Тб трафика. Чаще остальных отправлялись в путешествия жители Московского региона, Ленинградской, Челябинской, Ростовской и Воронежской областей. Реже всех выезжали за пределы родного региона жители Камчатки, Магаданской области и Республики Алтай.

В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.

Материал предоставлен компанией Tele2